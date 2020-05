Sono nove giorni che di Giovanni Sottocornola, studente di ingegneria al Politecnico di Lecco, non si hanno più notizie.

Il ragazzo, 24 anni, residente nel comune di Calco, si è allontanato da casa attorno alle 22 di domenica 10 maggio, senza portare il cellulare.

Da quando è uscito dalla casa dove abita con i genitori in una zona boschiva di Calco, non ha più fatto rientro.

Lo hanno cercato carabinieri, vigili del fuoco, cani molecolari, protezione civile, da ieri in azione l’intero paese, con decine di volontari in campo.

“Giovanni ha bisogno del nostro aiuto. Non è questo il momento di abbandonare la speranza”, ha detto il sindaco Stefano Motta appellandosi alla popolazione affinché scenda in campo per trovarlo.

Giovanni è alto un metro e novanta, 90 chilogrammi, atletico, occhi e capelli corti castano.

Calco, Giovanni Sottocornola si cerca nei boschi

Le ricerche sono riprese nel pomeriggio di lunedì 18 maggio con quattro squadre che hanno battuto a tappeto i boschi e la riva dell’Adda.

Tra le ipotesi quella che, per problemi legati ai suoi studi, Giovanni possa essersi allontanato volontariamente e poi, forse in stato confusionale, non sia riuscito a fare ritorno a casa.

Nel bosco sono stati trovati alcuni bivacchi realizzati con rami spezzati di recente: potrebbero essere stati utilizzati dal ragazzo come giacigli per la notte.

Si sta valutando per le ricerche anche l’utilizzo dei droni. (fonte LECCO NOTIZIE)