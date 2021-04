Se ne è andata nella notte, colta da un malore improvviso nella sua casa a Latina. E’ morta così Donatella Galeotti, insegnante e mamma di Calcutta. Aveva 58 anni.

La donna è stata colta da un improvviso e forte mal di testa: inutile la corsa all’ospedale Santa Maria Goretti, dove i medici non sono riusciti a strapparla alla morte. Le cause del decesso sono ancora da stabilire.

Donatella Galeotti, chi era la madre di Calcutta

Donatella Galeotti, oltre che mamma di Calcutta, era professoressa al liceo Alessandro Manzoni di Latina. Il cantante di Paracetamolo era rientrato a casa per le feste di Pasqua. In città la madre era molto conosciuta e amata per la sua cortesia e la passione profusa nell’insegnamento.

Donatella Galeotti, il lutto del liceo Manzoni

Tanta la commozione a Latina per la scomparsa dell’insegnante. Questo il messaggio di cordoglio apparso sul sito del liceo Manzoni.

“La nostra bellissima Donatella non c’è più – si legge – Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo Manzoni ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”.

Altrettanti sono i messaggi di affetto e solidarietà che in queste ore si affollano sui profili social di Calcutta, seguito da oltre mezzo milione di follower.