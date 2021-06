Caldo africano fino a 45 gradi al Sud nei prossimi giorni: ondata del Sahara spinge temperature in su

Caldo africano, fino a 45 gradi: è quello che aspetta l’Italia, in particolare il Sud, nei prossimi giorni. Tutta colpa di un’ondata che arriva dal Sahara. Mai come in questo caso, dunque, l’abusata espressione “caldo africano” calza a pennello.

Caldo africano, fino a 45 gradi al Sud

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un’eccezionale ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 45 gradi al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’anticiclone africano si sta espandendo sull’Italia sempre con più potenza e saranno le temperature a risentirne di più.

La gran parte delle regioni saranno investite dalla prima ondata di calore dell’estate che inizierà proprio con il solstizio estivo. Già da oggi i primi 42°C potranno essere raggiunti in Sicilia come a Siracusa e 40°C sul Gargano (a Foggia).

Caldo e temperature in aumento in tutta Italia

Nei giorni successivi il caldo aumenterà ulteriormente. Partendo dal Nord si toccheranno punte di 36°C in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona), 37°C in Emilia (Bologna e Ferrara), scendendo al Centro 39°C sono attesi sulle Marche (Macerata), 37-38°C invece su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia).

Il Sud sarà invece la zona d’Italia più bollente; in Sicilia sono attesi 45°C a Siracusa, in Calabria 40°C a Catanzaro e in Puglia 42-44°C tra Foggia e Bari. Sul resto delle regioni i valori rimarranno comunque sopra i 30°C come i 34°C di Roma e di molte città venete, lombarde e sarde.

Le precipitazioni risulteranno davvero poche e più probabili su Val d’Aosta e alto Piemonte dove si manifesteranno sotto forma di temporali, anche molto forti.

Previsioni meteo prossimi giorni: il dettaglio

Lunedì 21- Al nord: qualche temporale su Val d’Aosta e alto Piemonte, sole altrove.

Al centro: tanto sole e caldo. Al sud: caldo via via più intenso.

Martedì 22. Al nord: temporali su Val d’Aosta e rilievi piemontesi, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: ondata di calore africano.

Mercoledì 23. Al nord: consueti temporali su Val d’Aosta e rilievi piemontesi. Al centro: sole, caldo. Al sud: soleggiato con caldo intenso. Giorni successivi con bel tempo e clima sempre molto caldo, un po’ meno al Nordovest.