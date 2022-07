Caldo e afa: oggi bollino rosso in 13 città, da domani in calo. Si respira al nord (foto ANSA)

Per oggi, martedì 26 luglio, si prevede bollino rosso per le ondate di calore in 13 città del centro Italia e della Sicilia, che scenderanno a 11 domani e a 9 nella giornata di giovedì. Lo rileva il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città.

Caldo, le città da bollino rosso oggi

Le città da bollino rosso, ovvero con livello massimo di allerta, nella giornata di oggi, 26 luglio, sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Nella giornata di domani, mercoledì 27 luglio, caleranno a 9: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Scenderanno ancora nella giornata di giovedì 28, quando ad avere bollino rosso saranno Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Il bollino rosso resterà quindi rosso per tre giorni di seguito a Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Al Nord si respira

Si respira invece al nord, dove le città di Torino, Trieste, Venezia, Verona, Milano, Brescia, Bologna e Bolzano vedranno oggi un bollino giallo che passerà al verde nelle giornate del 27 e 28 luglio. L’unico bollino arancione è previsto per oggi a Bari, che domani diventerà rosso ma dopo domani tornerà giallo.

Le avvertenze per le ondate di calore

Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. “Queste condizioni climatiche – si rileva – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.