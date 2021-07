Caldo torrido addio, il meteo del weekend porta pioggia, temporali (almeno al Nord) e fresco

Addio al caldo torrido, almeno per qualche giorno, almeno in parte dell’Italia. Il meteo del primo weekend di luglio porta pioggia e calo delle temperature. Almeno al Nord, dove ci dovrebbero essere forti temporali e persino qualche grandinata.

Caldo addio nel primo weekend di luglio

“L’anticiclone sta per fare le valigie, quanto meno al Nord e al suo posto arriverà una sfuriata temporalesca” spiegano gli esperti di IlMeteo.it.

Avvisando “che dopo un giovedì e un venerdì con alcuni temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, da sabato l’ingresso di correnti più fresche in quota di origine atlantica favorirà la genesi e poi lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che dalle Alpi scenderanno gradualmente verso le zone pianeggianti in tarda serata.

Da domenica rovesci temporaleschi interesseranno da subito il Triveneto, ma poi si moltiplicheranno anche sul resto del Nord. I fenomeni potranno risultare localmente violenti e accompagnati, oltre a improvvise raffiche di vento, anche da grandinate e inoltre potranno provocare improvvisi allagamenti. Questa fase temporalesca proseguirà, più smorzata, anche con l’inizio della prossima settimana.

Le regioni centrali e meridionali saranno protette dall’anticiclone e a parte un aumento della nuvolosità non dovrebbero essere interessate dal maltempo. Sotto il profilo termico infine, le temperature subiranno un crollo anche di 8-10°C in presenza di maltempo. Valori in calo anche al Centro-Sud dove si smorzerà, almeno temporaneamente, l’ondata di caldo africano”.

Le previsioni meteo del weekend 1-4 luglio

Giovedì 1° luglio. Al nord: instabile con temporali sul Triveneto e in Emilia Romagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato.

Venerdì 2. Al nord: un po’ instabile sulle Alpi del Triveneto e sull’Appennino. Al centro: isolate piogge sui rilievi marchigiani. Al sud: soleggiato.

Sabato 3. Al nord: molte nubi, peggiora sulle Alpi con temporali, in serata/nottata sul Triveneto. Al centro: cielo molto nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

Domenica 4: fortemente temporalesca.