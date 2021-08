Calendario scolastico 2021 – 2022 regione per regione: scarica PDF con date inizio, feste e ponti

Il Miur ha reso noto il calendario scolastico 2021-2022 regione per regione. Come sempre accade, i primi a tornare a scuola saranno gli alunni dell’Alto Adige (il 6 settembre). Gli ultimi quelli di Calabria e Puglia (20 settembre).

Calendario scolastico 2021-2022 del Miur regione per regione: scarica il modulo PDF cliccando qui.

Calendario scolastico 2021-2022: le date di inizio regione per regione

Ecco la data di inizio della scuola regione per regione:

Alto Adige 6 settembre

Abruzzo 13 settembre

Basilicata 13 settembre

Calabria 20 settembre

Campania 15 settembre

Emilia Romagna 13 settembre

Friuli Venezia Giulia 16 settembre

Lazio 13 settembre

Lombardia 13 settembre

Liguria 15 settembre

Marche 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 13 settembre

Puglia 20 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia 16 settembre

Toscana 15 settembre

Trentino 13 settembre

Umbria 13 settembre

Valle d’Aosta 13 settembre

Veneto 13 settembre.

Caos Green Pass nelle scuole

“Sulla questione Green pass siamo in alto mare”. I presidi lanciano un vero e proprio grido d’allarme a pochi giorni dall’avvio di un nuovo anno scolastico in epoca Covid. Ad esprimere forte preoccupazione è il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi: “Stiamo aspettando indicazioni per capire come bisognerà procedere. Ma se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che le lezioni inizino a mezzogiorno”.

Rusconi si augura che si trovi al “più presto una soluzione”. Il nodo cruciale per i dirigenti scolastici è quello dei controlli del certificato verde che dal primo settembre diventa obbligatorio per il personale. “Il Garante della privacy sostiene che le scuole possono solo controllare i dati ma non conservarli o avere un registro” ha aggiunto Rusconi secondo cui “la cosa più semplice sarebbe inviare l’elenco del personale della scuola con codice fiscale e che la regione desse indicazioni su chi ha il Green pass o meno” . In alternativa, che “ci fosse una verifica una tantum”.

Il giorno dopo il ministro Bianchi ha detto che è allo studio una app che consentirà di snellire le operazioni di controllo.