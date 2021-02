Calendario scuola in estate, il piano Draghi: o tutto giugno o dal primo settembre

Come cambia il calendario scuola con il piano Draghi, studenti in classe tutto il mese di giugno oppure anticipando l’inizio dopo l’estate al primo settembre. Ma anche scuola il pomeriggio e forse pure i weekend. Insomma l’obiettivo principale è quello di far recuperare agli studenti le ore perse causa Covid, perché se è vero che la Dad può essere utile, è ancor più vero che la scuola in presenza è fondamentale per gli studenti.

Calendario scuola, come potrebbe cambiare con il piano Draghi

Per Draghi è necessario “tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie”. Nei fatti, la conferma delle indiscrezioni uscite nell’ultima settimana: classi aperte di pomeriggio, se non addirittura nei weekend e per tutto giugno. Questo perché “dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nel Mezzogiorno in cui la Dad ha incontrato maggiori difficoltà”.

Il punto principale però rimane se prolungare fino al 30 giugno oppure se far ripartire in anticipo, ovvero il primo settembre. Dipende dal virus, dai sindacati, dagli insegnanti, dalle strutture, insomma da tante cose. Per questo una decisone definitiva sarà presa solo dopo aver valutato bene tutte le variabili.

Calendario scuola, posticipare esame maturità?

Anche per il 2021 sia l’esame di maturità che il test Invalsi potrebbero essere composti solo da un maxi orale. Niente scritto insomma, come già accaduto lo scorso anno, sempre a causa dell’emergenza coronavirus. La vera novità però è che a differenza dell’esame di maturità del 2020, torneranno le bocciature e le non ammissioni. Ma se il recupero delle lezioni slitta è probabile che slitterà anche l’esame di maturità. Siamo sen campo delle ipotesi ovviamente, si attendono chiarimenti definitivi.