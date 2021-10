Calenzano (Firenze), crolla muro di Villa Peragallo: morta una donna travolta dalle macerie

Una donna di 49 anni è morta nel crollo di un muro che delimita il giardino di Villa Peragallo a Calenzano (Firenze), in via del Dietro Poggio, avvenuto la mattina di martedì 5 ottobre.

La donna era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata in terapia intensiva, ma nel pomeriggio è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.

La donna era residente nella zona. Stava camminando lungo la strada quando è stata investita dal crollo improvviso di una porzione alta circa due metri e mezzo e lunga 60.

Si indaga sulle cause del crollo del muro di Villa Peragallo a Calenzano

Le cause del cedimento sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Il muro delimita il parco di una villa disabitata da tempo, Villa Peragallo.

Secondo quanto appreso, di recente Villa Peragallo è stata acquistata da un medico statunitense. La nuova proprietà tuttavia non aveva ancora iniziato i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Le autorità stanno contattando il proprietario negli Usa per intimargli di procedere alla messa in sicurezza della porzione di muro di cinta rimasta in piedi. La strada dove si è verificato il crollo da questa mattina è chiusa al traffico, anche pedonale.

La strada, solitamente dedicata solo al transito di ciclisti e pedoni, di recente era stata aperta anche al traffico veicolare a causa di lavori che interessavano la viabilità della zona.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente

Gli ultimi giorni di piogge, e forse anche le vibrazioni del traffico potrebbero essere tra le cause del crollo del muro di cinta di Villa Peragallo a Calenzano (Firenze) che ha travolto e ucciso la passante.

Alla famiglia della donna è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini: “Siamo profondamente addolorati per questa notizia. Esprimiamo sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia. In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo – ha detto ancora il primo cittadino – stiamo contattando i proprietari del terreno e del muro, i quali si trovano ora negli Stati Uniti, per notificare il sequestro dell’area e intimare la messa in sicurezza della restante parte del muro”.