Calmasino di Bardolino (Verona), fidanzato scopre la ragazza morta in casa in un lago di sangue FOTO ANSA

Una ragazza, Chiara Ugolini, è stata trovata morta, in un lago di sangue, domenica sera in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il lago di Garda. E’ stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere, e ad avvertire le forze dell’ordine. Il quadro è quello di un omicidio, anche se c’è stretto riserbo da parte dei Carabinieri in queste immediate fasi delle indagini. La vittima aveva 27 anni.

La ragazza morta in casa a Calmasino di Bardolino

Secondo quanto si è appreso la ragazza si era trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di Garda per vivere con il compagno. L’allarme è scattato perché la 27enne non si era presentata al lavoro. Sul caso i carabinieri hanno già una lista di sospetti da interrogare. Saranno intanto interrogate le persone che vivevano nella stessa palazzina. In particolare i sospetti degli inquirenti si concentrano su un inquilino che avrebbe avuto già precedenti penali. L’uomo sarebbe però attualmente irreperibile e avrebbe già fatto perdere le sue tracce.

Niente movente e niente arma del delitto

Per ora non ci sono ancora ipotesi sul movente. Nulla si sa neppure dell’arma del delitto sulla quale i carabinieri continuano a mantenere il massimo riserbo. Secondo chi la conosceva, Chiara non aveva mai avuto screzi con i vicini di casa o con gli abitanti del quartiere in generale. La 27enne era molto nota a Calmasino, soprattutto grazie al suo lavoro all’interno della gelateria di proprietà della famiglia del fidanzato.