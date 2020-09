Blitz dice

Covid, ad oggi e finora in Italia quante probabilità di ammalarsi? Statisticamente (studio Università Bologna e Ivass firmato Riccardo Cesari per Corsera) pari a quelle di avere un incidente stradale (0,41%). Morirne di Covid 19 dopo averlo contratto? Probabilità triple rispetto a quelle di morire in incidente stradale. Dunque attenti, al volante della vita.