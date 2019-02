CALTANISSETTA – Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muretto a Caltanissetta nella notte tra 26 e 27 febbraio. Per Luigi Fonti, ragazzo di 19 anni, non c’è stato nulla da fare: è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, Luigi stava scortando con la sua auto quella della fidanzata fino alla casa di lei dopo aver passato la serata insieme. Arrivati in via Due Fontane, il giovane ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente contro un muro. Fonti è stato sbalzato fuori dalla vettura e ha impattato contro l’asfalto.

La fidanzata che lo precedeva non si è accorta dell’incidente e ha continuato a guidare fino all’arrivo a casa. Quando si è accorta che Luigi non era dietro di lei, è tornata indietro e ha trovato l’ambulanza e l’auto del fidanzato incidentata. A chiamare i soccorsi erano stati altri automobilisti che hanno notato l’incidente, ma quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto le condizioni del giovane era già gravissime. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è morto poco dopo il ricovero per le ferite gravissime riportate alla testa durante l’impatto.

Fonte Agi