LUCCA – Un 21enne di Camaiore, in provincia di Lucca, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Livorno dopo essere stato colpito con una spranga di ferro in seguito a una lite avvenuta ieri sera, 4 febbraio, a Casoli, frazione del comune di Bagni di Lucca.

A ferirlo un altro giovane, 20 anni, anche lui di Camaiore, rintracciato dai carabinieri e ora agli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate. Il diverbio, secondo quanto emerso, sarebbe scoppiato per futili motivi, forse per una ragazza contesa.

Il 21enne sarebbe stato colpito al volto e alla testa. Soccorso è stato prima portato all’ospedale Versilia e poi trasferito a quello di Livorno dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma cranico subito.