Camaiore (Lucca), si abbracciano senza mascherine: nove ragazzini multati

ROMA – Si abbracciano in piazza senza mascherina.

Quattrocento euro di multa per nove ragazzini tra i 14 e i 16 anni.

Tutto è avvenuto a Camaiore, in provincia di Lucca.

I ragazzini, raccontano le cronache, si davano appuntamento in piazza senza mascherine e si abbracciavano malgrado le norme anti contagio.

Scoperti dalla polizia, i nove, tutti tra i 14 e i 16 anni, sono stati multati.

“Faccio un appello ai genitori – dice il sindaco Alessandro Del Dotto – perché saremo inflessibili nel vigilare che i ragazzi rispettino le regole.

Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando in questo momento: si torna a lavoro e, con scuole e centri di aggregazione chiusi, diventa difficile controllare efficacemente i nostri ragazzi.

Però mi voglio rivolgere direttamente a loro: so che è pesante non poter vedere i propri amici per un così lungo tempo, ma anche dai vostri comportamenti dipendono vite umane e il futuro economico del nostro paese”.

“Mi rendo conto – prosegue – che siano temi complicati che alla vostra età sono solo discorsi che si sentono distrattamente dai genitori, ma purtroppo il virus ci ha obbligati a rispettare delle regole che a volte non capiamo, qualunque età si abbia, qualunque ruolo all’interno della società.

Se non accettiamo questa responsabilità le conseguenze saranno gravissime e nessuno potrà assicurarvi la spensieratezza dei vostri anni più belli”. (Fonte: Il Messaggero, Il Tirreno).