Cambiago, incidente con incendio: camion prende fuoco, conducente muore carbonizzato

Brutto incidente a Cambiago, in provincia di Milano, oggi martedì 7 settembre 2021. Incidente con incendio, visto che un camion coinvolto ha preso fuoco. Purtroppo, il conducente del mezzo è morto carbonizzato.

Incidente a Cambiago oggi: camionista morto carbonizzato

Un camionista che si trovava alla guida di un mezzo che si è scontrato con un’auto, stamani, nel Milanese, è stato trovato morto carbonizzato all’arrivo dei soccorsi. Ferita una donna alla guida della vettura, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E’ accaduto alle 10.30 a Cambiago (Milano), all’incrocio tra via Castellazzo e via delle Industrie.

Camion prende fuoco dopo l’incidente

I due mezzi hanno avuto una collisione ad alta velocità il camion si è subito incendiato e, all’arrivo dei Vigili del fuoco è stato trovato il corpo del conducente, ormai deceduto. La donna ferita, una 44enne è stata trasportata dal 118 con un trauma toracico, in codice giallo, all’Ospedale di Vimercate (Milano).