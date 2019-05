ROMA – I vigili fermano un sessantenne e scoprono che circolava da 40 anni… senza patente.

Non aveva mai conseguito la patente di guida un 60enne di Camerano, in provincia di Ancona, sorpreso dalla Polizia locale al volante della propria autovettura sprovvista anche di libretto e assicurazione. L’ipotesi degli agenti, sorpresi dal fatto che l’uomo non fosse mai stato controllato in tutti questi anni, è che guidasse indisturbato da 40 anni senza il certificato di guida. Alla richiesta dei documenti, durante un controllo avvenuto nel corso di un normale pattugliamento, il 60enne non è stato in grado di consegnarli né ha fornito spiegazioni. Approfondendo gli accertamenti si è scoperto che non aveva mai preso la patente e che l’auto era priva di libretto e di assicurazione. Per questo il 60enne è stato denunciato per guida senza patente e multato per 5mila euro con la sanzione accessoria del sequestro del veicolo. Fonte: Ansa.