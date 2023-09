Cameriere pagato 20 euro per sei ore di lavoro. Lui riprende tutto: “Poi vi lamentate se i giovani non lavorano”

Un cameriere lavora, in nero, per sei ore. E alla fine della serata il titolare del locale, invece dei 50 euro pattuiti, gliene vuole dare soltanto venti. Allora lui, esausto, decide di riprendere tutta la scena e di pubblicare il video su Tik Tok.

Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto a Modena.

Cameriere pagato 20 euro per sei ore di lavoro. Il video

Nel video, girato quando il litigio è già iniziato, si sente il titolare offrire i venti euro al cameriere a fine serata. Poi il diverbio.

Il cameriere gli spiega che gli accordi erano diversi e che non è normale lavorare per tre euro l’ora. Tra l’altro in nero. Il proprietario – che prima offre trenta, poi quaranta – alla fine cede, se così vogliamo dire, e dà i cinquanta euro al ragazzo.

Intanto il video, pubblicato su Tik Tok, sta già facendo il giro del Web.