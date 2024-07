Camilla, avvistata a Bellaria la 14enne scomparsa da 8 giorni

Sono ore di tensione e preoccupazione per Camilla, la 14enne che da sabato 22 giugno si è allontanata da casa, a Pianoro nel Bolognese, senza dare più notizie ai genitori che ne hanno denunciato la scomparsa alla polizia. Da quando è scomparsa sono passati ormai più di 8 giorni e, dopo che la foto della ragazzina è stata diffusa sui social e nei telegiornali, ora sono arrivate diverse segnalazioni. È molto probabile che da Bologna, dove era stata vista prima in zona universitaria e poi vicino alla stazione, la ragazza ora abbia raggiunto la riviera romagnola in treno. Sarebbe stata infatti notata su un bus che dalla stazione di Rimini porta a Bellaria, e proprio qui si riferiscono gli ultimi avvistamenti: una persona dice di averla vista nei pressi di un bar, insieme ad alcuni ragazzi.

L’appello della famiglia

La famiglia di Camilla si è rivolta anche all’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’Associazione Penelope che assiste parenti e amici delle persone scomparse. La legale anche oggi ha lanciato un appello sui social: “La situazione è molto pericolosa perché lei ha solo 14 anni e non può esprimere un valido consenso a stare fuori casa – scrive Iannuccelli – chi la aiuta risponde del reato di sottrazione di minori”. Camilla è alta circa un metro e 70, ha un piercing al naso: quando si è allontanata indossava una maglia nera e pantaloni scuri, mentre negli ultimi avvistamenti portava una tutina a strisce bianche e nere.