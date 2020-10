Camilla Cannoni, lo sfogo della influencer su Tik Tok: “Quando sei lesbica in Italia ti trattano così…” (da Tik Tok)

L’influencer Camilla Cannoni si è sfogata su Tik Tok: “Mi hanno bucato le gomme, odiano le lesbiche”.

“I miei vicini di casa mi chiamano pervertita, lesbica di m… mi hanno bucato le gomme della macchina e staccato gli specchietti. Non contenti stasera alcuni di loro mi hanno minacciato di morte”.

La solidarietà del Liguria Pride

Camilla Cannoni ha incassato la solidarietà del Liguria Pride. Riportiamo il testo da genova24.it.

“Proprio mentre in parlamento Lega e Fratelli d’Italia si stanno dannando per contrastare in tutti i modi il ddl Zan, le violenze omofobe continuano, la più recente nella nostra città.

Camilla ha denunciato, ma le sembra tutto inutile – denuncia il Liguria Pride – È la solitudine e il combattere con i mulini a vento che erodono fiducia negli altri e in sé.

Per questo vogliamo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà e sollecitiamo la città a fare lo stesso.

Cittadini e cittadine, ma anche istituzioni dovrebbero essere al fianco di Camilla e di tutte le persone LGBTQI che oggi si sentono doppiamente vittime, degli intolleranti e della politica negazionista e ipocrita.

Il Papa pare abbia dato un segnale di apertura – continua l’associazione – che la chiesa sia coerente e esprima solidarietà.

Invitiamo anche il municipio interessato e il Comune a fare azioni di sensibilizzazione affinché omolesbotransfobi vengano azzittiti e indicati come il male o come le mer… de che sono” (fonte genova24.it).