Incidente domestico in una dimora storica a Macerata, in via Enrico De Nicola, contrada Cimarella: l’esplosione di un camino a bioetanolo, per cause ancora in fase di accertamento, verso le 13.30, ha provocato il ferimento grave di una donna di circa 40 anni che ha riportato ustioni.

La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto è ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco di Macerata per spegnere le fiamme che hanno bruciato anche una poltrona.