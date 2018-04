BOLOGNA – Un camion che trasportava tacchini (vivi) si è ribaltato su un fianco nei pressi di Valsamoggia, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli.

L’incidente è avvenuto questa mattina alle 3.15 in carreggiata sud, direzione Bologna. Sul posto personale tecnico e mezzi di Autostrade per l’Italia e polizia stradale che ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica: stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Alcune gabbie si sono aperte e i tacchini sono stati recuperati. Nella cabina del mezzo pesante c’era solo l’autista al volante che avrebbe riportato alcune contusioni. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione nell’intero nodo bolognese e fino a Modena.