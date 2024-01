Cammina per strada e precipita in una grata aperta addosso a un operaio. Ieri pomeriggio la 50enne stava percorrendo via delle Ande, in zona Lampugnano, a Milano, dove alcuni operai stavano lavorando a una centrale termica sotto la superficie stradale.

La donna, caduta per quasi quattro metri probabilmente perché distratta, avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma addominale. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano e non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso anche un operaio di 39 anni, rimasto contuso nell’incidente ma che ha rifiutato le cure mediche.

