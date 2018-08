GENOVA – Omicidio-suicidio a Camogli, in provincia di Genova. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un ex commerciante di 77 anni, Stefano Martini, ha ucciso Maria Schiaffino, la moglie di 70 anni, e poi si è tolto la vita.

A fare la macabra scoperta i carabinieri accorsi sul posto dopo l’allarme lanciato dal figlio della coppia che avrebbe ricevuto una chiamata del padre. I militari avrebbero trovato l’uomo in fin di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto nell’abitazione e le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad uccidere e togliersi la vita poco dopo.