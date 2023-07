Camomilla e un mix di erbe per curare i tumori, santone condannato a Brescia

Con camomilla ed erbe prometteva di curare i tumori. Un “santone” è stato condannato dal tribunale di Brescia a 3 anni e 25.500 euro di multa. L’accusa aveva chiesto 3 anni e 50mila euro di multa contestando i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione. La difesa invece chiedeva l’assoluzione, sostenendo che l’uomo non si era mai spacciato per medico, non aveva mai messo timbri e non aveva targhette, né aveva detto che i preparati fossero farmaci.

Curare i tumori con camomilla ed erbe, l’indagine

Il falso medico, 54 anni, era già stato arrestato nel 2019. Dopo un periodo di detenzione aveva fatto perdere le sue tracce. Le indagini erano partite su segnalazione di un paziente, che si era rivolto a lui per curare il padre malato di tumore. La richiesta è stata di 15mila euro per la terapia completa. Dopo la consegna di una prima rata da 800 euro in cambio di “medicinali” composti con un mix di camomilla, ortica e un’altra erba, sono arrivati i carabinieri. Nell’appartamento adibito a “studio” c’erano grossi quantitativi delle erbe usate per i “medicinali”. Sul computer c’erano le ricette che il finto medico consegnava ai pazienti spiegando come preparare il mix miracoloso, che li avrebbe salvati senza ricorrere alle cure della medicina tradizionale.

