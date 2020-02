ROMA – La sua rivale in amore è stata colpita con sei coltellate in pieno stomaco. Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Campagnano alle porte di Roma hanno arrestato una 36enne del posto con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

La vittima, una 28enne, è stata aggredita mentre si trovava nella propria edicola a Mazzano Romano, Comune che sorge sempre nei pressi di Roma, al termine di una accesa discussione nata per motivi passionali. L’edicolante, ferita all’addome, è stata trasportata da un’amica al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

I militari, dopo aver ascoltato la versione della vittima e sentito i testimoni, hanno identificato e rintracciato l’autrice dell’aggressione nella propria abitazione, e rinvenuto anche l’arma del delitto, in prossimità dell’esercizio commerciale della vittima, ancora sporca di sangue. Al termine degli accertamenti la donna, incensurata, è stata arrestata ed accompagnata presso il carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. ​

Lo scorso 9 dicembre, un tredicenne è stato accoltellato davanti a una scuola media di Bologna durante una lite con un suo coetaneo. Il ragazzino, lievemente ferito, per fortuna non è stato colpito in maniera grave ed è rientrato a scuola quasi subito.

La lite è avvenuta nel parco davanti alla scuola media che entrambi frequentano.

Fonte: Agi