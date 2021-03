Campania in zona rossa, nuova ordinanza De Luca vieta gli spostamenti verso le seconde case in ambito regionale (foto Ansa)

Campania in zona rossa, nuova ordinanza De Luca vieta gli spostamenti verso le seconde case in ambito regionale. Curva dei contagi in salita in Campania per effetto anche del numero ridotto di tamponi svolto nel fine settimana.

E cosi’, a fronte di una diminuzione dei casi di positività registrati nelle ultime ventiquattro ore (1.823 rispetto ai 2450 di ieri), il rapporto tra positivi e tamponi effettuati si impenna al 14,40% (rispetto all’11% di ieri) sulla scorta di un numero più basso di test fatti (12652).

I deceduti sono 35 mentre le persone dichiarate guarite sono 1.737. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 161 (dato invariato). I posti letto di degenza occupati sono 1543, in crescita.

Destano particolare preoccupazione le condizioni di una 54 enne, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale del Mare di Napoli. La donna ha fatto il vaccino Astrazeneca la scorsa settimana, lo stesso lotto in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. Sul caso sono in corso accertamenti.

Campania in zona rossa, nuova ordinanza De Luca vieta gli spostamenti verso le seconde case

Intanto mentre un’ordinanza della Regione vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale (salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile) sul fronte sociale monta la protesta di ambulanti e mercatali.

Come scrive l’Ansa, trecento commercianti oggi sono scesi in piazza a Napoli. Alla base della protesta la chiusura di tutti i mercati in Campania, sia alimentari che di altro genere. I manifestanti hanno prima presidiato la sede della Regione e poi, dopo un corteo sul lungomare, hanno occupato la strada tra via Acton e via Cesario Console.

Il corteo si è poi diviso in tre tronconi bloccando tre diverse strade del centro: piazza Bovio, davanti alla Camera di Commercio, via Medina e un terzo all’incrocio di via De Gasperi. Traffico in centro completamente bloccato per ore fino a quando hanno ottenuto rassicurazioni su un incontro con i vertici della Regione Campania mercoledì prossimo.

Campania in zona rossa, De Luca pronto a varare nuove limitazioni anti Covid

Nel frattempo il governatore De Luca si appresta a varare nuove limitazioni in chiave anti Covid in tema di trasporti e mobilità. Come prosegue l’Ansa, la nuova stretta sarà contenuta nell’ordinanza regionale n.9. In particolare – si legge in una nota dell’Unità di Crisi – con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021 è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili.

Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto dove detta modalità sia indispensabile; è vietato anche lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente.

Con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.

Infine, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.