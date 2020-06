Ha ucciso un gatto e si è messo a cucinarlo in strada. Non siamo in Cina, ma in Italia. Per l’esattezza a Campiglia, provincia di Livorno.

Protagonista del macabro episodio è un 21enne di origini straniere. Il giovane è stato sorpreso sul marciapiede nei pressi della stazione di Campiglia, dove aveva acceso un fuoco per cucinare il gatto precedentemente ammazzato con le sue mani.

Dopo numerose segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato e identificato il giovane: sarà denunciato per uccisione di animali.

Il 21enne è stato poi accompagnato in caserma in attesa che venga chiarita la sua posizione sul territorio nazionale: al momento non risulterebbe regolare.

I militari sono intervenuti martedì mattina poco prima delle 7 a seguito di numerose chiamate di cittadini.

“Un fatto molto grave da condannare” per la sindaca di Campiglia, Alberta Ticciati che in un post su Facebook commenta l’accaduto.

“Dopo la segnalazione della polizia Municipale di Campiglia mi sono subito attivata, ho contattato i carabinieri del turno di notte, intervenuti sul fatto, per assicurarmi che il responsabile di questo reato fosse stato identificato”, ha detto.

“È mia intenzione andare sino in fondo, affinché fatti come questi non restino impuniti e non si verifichino mai più”. (Fonte: Ansa).