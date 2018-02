L’AQUILA – Ha perso il controllo degli sci e si è schiantato contro un albero mentre percorreva una pista a Campo Felice. Per Angelo Gaudieri, 58 anni e originario de L’Aquila, non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento del medico della stazione sciistica, Gaudieri è morto il 31 gennaio. La pista è stata chiusa per i soccorsi e per le verifiche del caso.

Secondo una prima ricostruzione, Gaudieri stava percorrendo la pista del Leone nella stazione sciistica di Campo Felice nel comune di Rocca di Cambio, quando ha perso uno degli sci. Lo sciatore ha preso velocità ed è finito nel bosco, nel lato privo di transenne, impattando contro un albero.

L’uomo indossava il casco, come riferito da alcuni amici che erano con lui, ma l’urto è stato violento ed è deceduto dopo lo schianto. I carabinieri indagano sull’incidente e Gennario Di Stefano, direttore della stazione e sindaco di Rocca di Cambio, ha dichiarato: “Non si è trattato di un fuoripista, è stata una fatalità, purtroppo una giornata di sole e di divertimento si è trasformata in una tragedia”.