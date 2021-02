Campo Felice, raffica di multe: con il trucco dei figli in gara, gli impianti aperti e i romani a sciare

Multe su multe a Campo Felice domenica 21 febbraio. Sanzioni ai romani (e non solo) che sono andati a sciare in Abruzzo nonostante il divieto di spostamento tra regioni. E il divieto di sci. Romani (e non solo) che hanno usato un piccolo trucco. Quello dei figli in gara.

Figli iscritti regolarmanete a scuole sci riconosciute dalla Federazione. E quindi che sostengono attività agonistica. Attività consentita, e infatti non sono loro ad essere stati multati. Il problema è che da Roma sono partiti i cosiddetti “imbucati”. Quelli che sono andati anche senza nessuno da accompagnare.

E ancora, multa ai parenti dei bambini sciatori. Quelli che, con la scusa di portare il figlio o il nipote, si sono fatti una pista. Nel senso che hanno sciato senza poterlo fare.

Campo Felice: multe a chi va a sciare usando il trucco del bambino

Partiamo dall’antefatto e dalla spiegazione per chi di Roma non è. Campo Felice è il comprensorio tra i Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila. Il comprensorio più vicino dalla capitale. Dista poco più di un’ora di macchina. E infatti, nei periodi pre Covid, molti facevano una gita giornaliera per andare e tornare nel giro di poche ore. C’erano pullman organizzati da Roma ogni sabato e domenica. A Campo Felice molti hanno la seconda casa.

A metà dicembre qualcuno scopre il trucco. Se iscrivi i bambini alle scuole sci del Coni puoi aggirare i divieti di spostamento. Il bambino va accompagnato da adulti, non può mica prendere il pullman per andare a Campo Felice. E, una volta che sono là, gli adulti un modo per sciare lo trovano. Figuriamoci se i gestori degli impianti, letteralmente in rovina con la sospensione della stagione, non chiudono un occhio.

Dal momento della scoperta del sistema aggira legge, il passaparola è un attimo. E così ieri, domenica 21 febbraio, sulle piste di Campo Felice c’era il pienone. Non come ai bei tempi, ma quasi. D’altronde, proprio quest’anno ha nevicato tanto in quota. E, subito dopo, sono venute le giornate col sole. Il clima ideale per chi scia. Peccato che non si possa.

Campo Felice: le multe agli imbucati dello sci

Già sabato c’erano state tante persone a ridosso degli impianti. Così domenica sono stati intensificati i controlli. E sono arrivate le multe per gli “imbucati”. Sia quelli che avevano cambiato regione per accompagnare i figli. Sia quelli che erano arrivati senza nemmeno avere parenti da accompagnare a gareggiare sulle piste.

Come raccontano Corriere della Sera e Messaggero, i parcheggi ai margini degli impianti sono pieni di auto. E addirittura davanti alle seggiovie qualcuno ha messo la sdraio per prendere il sole.