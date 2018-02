LUCOLI – Una valanga si è staccata nell’area di Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. Al momento del distacco della massa di neve, con un fronte di un centinaio di metri, c’erano almeno due sciatori impegnati in un fuori pista. Non è chiaro se qualcuno di loro sia rimasto sepolto. L’elicottero del 118, con l’equipaggio e i soccorritori del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino), si è alzato in volo dall’aeroporto aquilano di Preturo per raggiungere la zona.

L’area, tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli, in provincia dell’Aquila, è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice le cui piste non sono state interessate dalla valanga e sono costantemente monitorate. Nella zona c’è neve fresca, a seguito di un’abbondante nevicata notturna.