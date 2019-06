ROMA – S. F., cittadino serbo di 63 anni domiciliato al Campo nomadi di Castel Romano, a sud di Roma, è risultato intestatario di 166 auto.

Veicoli che provvedeva a vendere in particolare a pregiudicati. Tramite una società fondata nel 2006, il serbo, dello “Maggiolino” smistava il traffico di compravendita, utilizzando due codici fiscali e la partita Iva della società per commettere illeciti.

L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale di routine. “Sostanzialmente, prendeva denaro per veicoli soprattutto per automobili di piccola e media cilindrata – segnala Il Messaggero – coprendo di fatto gli acquirenti che spesso e volentieri, proprio con quelle auto, mettevano a segno reati di vario genere, in primis le rapine”. (fonte Il Messaggero)