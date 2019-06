CAMPOBASSO – Suicidio in centro a Campobasso. Un medico di 70 anni, urologo residente nel capoluogo molisano, si è gettato dal quarto piano di uno dei palazzi storici di via Monsignor Bologna ed è morto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia che, come da prassi, ha avviato una indagine per ricostruire le cause del suicidio, probabilmente legato a problemi personali dell’urologo.

Sotto choc i residenti del palazzo e i titolari di alcuni negozi vicini che sono usciti fuori da loro negozio, colpiti dal rumore della caduta.

Il professionista, secondo quanto riferisce Molise Today, era molto conosciuto in città. Negli anni scorsi aveva esercitato all’ospedale di Napoli e adesso, in pensione, era rientrato a Campobasso.

Il medico non era sposato e aveva perso da poco l’anziana madre: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è proprio la possibilità che la solitudine abbia spinto il medico al suicidio. Ma le indagini sono in corso. (Fonte: Molise Today)