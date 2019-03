AGRIGENTO – Ha provocato sgomento in provincia di Agrigento la morte, questa mattina 27 marzo, di una coppia nello scontro frontale tra due auto sulla statale 557 nei pressi di Campobello di Licata. Le vittime, Ylenia Giurdanella, di 20 anni, e Salvatore Calafato, di 23, entrambe di Ravanusa, erano molto conosciute. Un’altra donna è rimasta gravemente ferita.

Il caso è approdato oggi pomeriggio all’Ars, quando è intervenuta la presidente della Commissione Mobilità, Giusi Savarino, dello stesso paese dei due giovani: “Dobbiamo registrare una nuova tragedia in una delle ‘strade della morte’ in Sicilia. Insieme vogliamo e dobbiamo rivolgerci all’Anas perché faccia la sua parte anche in strade apparentemente minori, ma fortemente pericolose”. L’esponente politico che ha detto di conoscere le vittime, ha riferito che anche il padre della ragazza è morto nella stessa strada. (fonte: AGI)