AGRIGENTO – Due auto si sono scontrate il 27 marzo sulla strada statale vicino Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Nello schianto sono morti due giovani fidanzati: Ylenia Giurdanella, 20 anni, e Salvatore Calafato, 23 anni, entrambi di Ravanusa. Ferita gravemente una donna di 41 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava a bordo di una Ford Fiesta che si è scontrata con una Fiat Panda. La dinamica dell’incidente è ancora da stabilire e sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell’ordine.

I due giovani sono morti nell’impatto e per Ylenia e Salvatore non c’è stato nulla da fare. La conducente della Panda, una donna di 41 anni, è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale, dove è ricoverata in gravissime condizioni. (Agi)