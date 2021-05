Operaio cade da una impalcatura di un viadotto sull’A14 facendo un volo di quasi 30 metri e muore sul colpo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, poco prima delle 15, in un cantiere di Autostrade per l’Italia sulla A14 nel territorio comunale di Campomarino (Campobasso) in Contrada Colle Lame.

Operaio muore durante lavori su un viadotto dell’A14 a Campomarino

A perdere la vita Mario Tracinà, un operaio di 55 anni, residente a Jesi (Ancona). L’uomo lavorava per una ditta edile di Fermo che aveva in appalto alcuni interventi di consolidamento e sistemazione dei piloni di un viadotto.

La squadra che lavorava con l’operaio ha allertato i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Secondo le prime verifiche sembra che l’uomo indossasse il casco di protezione e che fosse imbracato.

Da una prima ricostruzione in mano ai carabinieri del posto e secondo le testimonianze di un collega l’operaio edile era cosciente al momento della caduta. Non ci sarebbero stati testimoni essendo Tracinà nel punto più alto e gli altri operai, poco meno di una ventina alle prese con lavori in altri piloni del ponte. La Procura di Larino ha aperto una inchiesta sull’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Molise, i carabinieri ed i Vigili del Fuoco.