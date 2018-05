PADOVA – Traffico in tilt per le strade di Camposampiero, in provincia di Padova, quando sono apparsi svolazzanti in strada 1200 euro in banconote da 50. Gli automobilisti e i pedoni si sono fermati per raccogliere i soldi. L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino del 4 maggio e i soldi sono volati via dalla borsa di una donna che camminava per il centro della città-

Luca Marin sul Gazzettino scrive che la scena descritta dai passanti è stata surreale. Le banconote da 50 euro cadute dalla borsa dell’ignara signora hanno iniziato a volare in aria sospinte dal vento, mentre i passanti le rincorrevano per raccoglierle e restituirle alla donna: