CAMPOVERDE – Ucciso schiacciato da un armadio a soli 6 anni: tragedia nel pomeriggio del 20 ottobre a Campoverde, vicino Latina. Il bimbo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un armadio che gli è caduto addosso. All’arrivo all’ospedale di Aprilia per il bimbo non c’era più nulla da fare.

