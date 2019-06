Campovolo, il paracadute non si apre ma la ragazza riesce a salvarsi

REGGIO EMILIA – Attimi di terrore per una donna di 28 anni, di Milano, che sabato 15 giugno si è lanciata col paracadute sopra il Campovolo di Reggio Emilia. Durante il volo però il congegno che doveva far aprire il paracadute è rimasto bloccato. Fortunatamente la ragazza è riuscita ad atterrare incolume e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Il volo è stato ripreso attraverso una telecamera che aveva montata sul suo casco. Video che è stato poi condiviso da Tgcom24.

La 28enne, malgrado avesse provato ad azionare la vela di emergenza, anche quest’ultima non si è aperta. La ragazza è riuscita ad evitare lo schianto grazie alle due vele che, afflosciate l’una sull’altra, hanno frenato la caduta. (fonte TGCOM24)