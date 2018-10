TORINO – La fidanzatina era a casa con l’influenza e così un bimbo di appena 9 anni ha messo in atto la fuga perfetta per andare a trovarla: a bordo dello scuolabus. Il bambino è salito sul pullman e ha chiesto di essere portato dalla bambina che gli ha rapito il cuore. E l’autista ha acconsentito, realizzando così la sua fuga d’amore.

L’episodio che dimostra che l’amore non conosce età, e nemmeno il romanticismo, arriva da Canavese, in provincia di Torino. Il bimbo intraprendente che frequenta la scuola elementare ha sorpreso i genitori, che non sapevano delle sue intenzioni, anzi erano convinti che sarebbe tornato a casa con la mamma di un’altra compagna di scuola.

Invece il bambino è salito a bordo dello scuolabus e ha convinto l’autista a dirigersi verso il paese vicino per andare a trovare la fidanzatina. A notare il piccolo è stata una mamma che ha chiamato la scuola e poi i genitori. La situazione si è però risolta senza problemi: i genitori, dopo lo spavento iniziale, gli hanno lasciato trascorrere il pomeriggio in compagnia dell’amichetta malata prima di riportarlo a casa.