Canazei, furgone esce di strada mentre percorre la ss242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige, e si ribalta. L’incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30. I feriti sono in tutto sei. Quattro sono in codice rosso. Sul posto oltre ai Carabinieri ci sono anche ambulanze, i Vigili del Fuoco volontari della zona, il Soccorso Alpino e tre elicotteri di soccorso.

Canazei, furgone esce di strada e si ribalta: sei feriti, quattro in codice rosso

La comitiva, tutta composta da persone della zona, era a bordo di un furgone dello Ski Team Fassa e voleva raggiungere la parte finale del percorso della Val di Fassa Running. Le persone a bordo del furgone sono impegnate come volontari a margine della gara.

Canazei, il furgone è finito in una scarpata

All’altezza del passo Sella il mezzo è uscito di strada ed è finito in una scarpata. Da chiarire se l’uscita sia stata causata da un malore del conducente o da altro. La dinamica è ancora al vaglio.

I feriti più gravi sono quattro, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra questi ci sono anche un ragazzino di 11 anni di San Giovanni di fassa. Il bambino è stato trasferito all’ospedale San Maurizio di Bolzano in elicottero.

