Candia Canavese, perde il controllo del furgoncino e si ribalta: morto 77enne

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. I vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo Canavese sono intervenuti per estrarre l’uomo dalle lamiere, in condizioni critiche. I tentativi di rianimazione da parte del personale medico sono stati inutili, infatti l’anziano si è spento poco dopo. Stanno indagando sulle dinamiche del sinistro i carabinieri di Chivasso. (Fonti: La Stampa, Torino Today).