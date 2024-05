Un fattorino di 72 anni ha subito la perdita di un dito mentre effettuava una consegna a domicilio per un forno a Terracina (Latina): è stato azzannato da un cane, con conseguenze tragiche. Il morso dell’animale gli ha completamente staccato il dito medio della mano destra. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa e il proprietario del cane, un sessantenne residente a Terracina, è stato denunciato dai carabinieri per omessa custodia e per lesioni personali colpose.