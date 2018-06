DETROIT – Un cane chiuso nella stiva è morto durante un volo operato dalla compagnia Delta Air Lines. All’arrivo del velivolo a Detroit, il povero cagnolino di 8 anni di razza pomeriana è stato trovato morto dal personale della compagnia aerea durante una sosta.

Cane e padrone si trovavano sul volo in partenza da Phoenix e con arrivo previsto a Newark, nel New Jersey, lo scorso mercoledì 30 maggio. Durante una sosta a Detroit, però, gli addetti della compagnia hanno trovato il cagnolino Alejandro senza vita. La compagnia aerea ha dichiarato di aver avviato una indagine interna per fare chiarezza.

Michael Dellegrazie, proprietario di Alejandro, ha dichiarato tramite un suo avvocato che il cane era vivo alle 6 del mattino, salvo poi essere trovato tra vomito e fluidi tra le 8 e le 8.30 dello stesso mattino. La famiglia Dellegrazie è molto arrabbiata per quanto accaduto e la compagnia ha chiesto a un veterinario di stabilire le cause del decesso dell’animale: