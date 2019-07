ROMA – Per fortuna che domenica scorsa, sulla spiaggia del lido di Tarquinia, c’erano loro, Wendy e Kobe, due valenti unità cinofile della scuola italiana cani da salvataggio. Due cani-bagnino. Quando una raffica di vento ha trascinato a largo il gonfiabile con un bambino di 7 anni a bordo, sono scattati in acqua. Il bimbo non sapeva nuotare, per questo, sotto lo sguardo del nonno, faceva il bagno sul materassino.

L’improvvisa e violenta raffica ha rovesciato il gonfiabile, il bambino è caduto in acqua travolto dalle onde. In pochi secondi Wendy e Kobe lo hanno individuato e raggiunto, prima di riportarlo a riva, salvandogli la vita (a lui e al nonno, immaginiamo).