Cannole (Lecce), l’autista dello scuolabus ha il Covid. A sostituirlo ci pensa il sindaco

L’autista dello scuolabus ha il Covid. A sostituirlo ci pensa il sindaco. Teatro della storia è Cannole, piccolo paesino di 1.600 anime in provincia di Lecce.

Il sindaco, Leandro Rubichi, 48 anni, da dieci giorni ogni mattina si mette alla guida del pulmino per accompagnare a scuola i 32 alunni delle medie che risiedono nel vicino comune di Cursi. Sei chilometri che il sindaco salentino percorre quattro volte al giorno, per coprire le due corse del mattino e le due pomeridiane. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi. Il primo parte alle 7.30.

Le patenti prese durante il servizio militare di leva

“Lo faccio con piacere – dice – non solo per risparmiare”. Il servizio è offerto gratuitamente dal sindaco che, racconta, ha conseguito le patenti speciali durante il servizio militare di leva. Non è la prima esperienza in tal senso.

Le parole del sindaco