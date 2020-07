Tre ragazzi sono morti dopo essere stati travolti da un furgone. I tre, giovanissimi, erano su una bici elettrica sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia.

Stando a quanto ricostruito fino a questi momento, l’impatto tra la bici elettrica con i tre ragazzi e il furgone è avvenuto intorno alle 5 del mattino di mercoledì 15 luglio all’altezza di Canosa di Puglia.

I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo i tre ragazzi.

Uno dei tre giovani morti aveva 19 anni ed era di Barletta. Dell’altro è in corso l’identificazione perché non aveva documenti con sé. Il terzo ragazzo aveva 17 anni ed era anche lui di Barletta.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

In un primo momento quest’ultimo era sopravvissuto all’impatto. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria, è però morto poco dopo.

Il conducente del furgone si è fermato per prestare soccorso. Quindi è stato portato anche lui in ospedale per accertamenti, mentre le due persone che viaggiavano con lui sono in caserma a Barletta per aiutare i Carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente. (Fonte: Ansa)