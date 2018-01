COMO – E’ arrivata nello studio della guardia medica di Cantù, ma quando ha scoperto che a visitarlo sarebbe stato un medico del Camerun ha lasciato l’ambulatorio. “Non mi faccio visitare da un negro”, ha detto la paziente razzista che ha preferito non farsi curare. A raccontare il terribile episodio ma con ironia è lo stesso medico, Andi Nganso, che ha 30 anni e da 12 lavora in Italia, che su Facebook ha simpaticamente replicato: “Ti ringrazio. Ho un quarto d’ora per bere un caffè”.

Una storia di razzismo che potrebbe sembrare incredibile, e invece è andata in scena proprio a Cantù, in provincia di Como. Ngaso spiega che non è la prima volta che un paziente rimane sorpreso davanti al suo colore della pelle, ma che una reazione tanto violenta non gli era mai capitata prima. Il medico, pur mantenendo una certa ironia su Facebook, è rimasto spiazzato dalla reazione della paziente, e ha commentato: