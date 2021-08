Caorle, ragazzo di 28 anni muore annegato: si era allontanato un attimo dal padre

Un ragazzo di 28 anni è morto a Caorle (provincia di Venezia). E’ morto annegato mentre faceva il bagno col padre. Si era allontanato un attimo dal genitore e quell’attimo è stato fatale.

Caorle: morto annegato a 28 anni

Un ragazzo di 28 anni con problemi di autismo è morto annegato la sera del 12 agosto, attorno alle 21, mentre faceva il bagno con il padre a Porto Santa Margherita (Caorle). Il giovane era originario della provincia di Vicenza.

Faceva il bagno col padre e si era allontanato un attimo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, in vacanza sul litorale, avrebbe perso di vista per qualche attimo il figlio, – probabilmente il tempo di nuotare qualche minuto – e una una volta riemerso lo avrebbe ritrovato riverso a faccia in giù in acqua. Inutili i tentativi di rianimarlo: iI sanitari del Suem 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del 28enne.