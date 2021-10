Una donna di 67 anni, Bernadetta Gallo, è morta travolta da una auto sul lungomare Trieste a Caorle, in provincia di Venezia.

La donna, residente in città, è morta dopo essere stata investita da un veicolo, come hanno accertato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona e l’esame del medico legale.

Caccia al pirata della strada

Il conducente del mezzo, che non si è fermato per assistere l’anziana, una volta rintracciato sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

I soccorsi alla donna travolta da una auto sul lungomare Trieste a Caorle

Erano stati alcuni passanti a lanciare l’allarme, ma quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della signora. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Caorle e dall’aliquota operativa di Portogruaro.