Capalbio, bambina di 8 anni cade in piscina e muore affogata: stava giocando con la bicicletta (foto ANSA)

Capalbio, bambina di 8 anni cade in piscina e muore affogata: stava giocando con la bicicletta. L’incidente mortale è avvenuto in località La Vallerana, nel Grossetano, in Toscana.

La bambina è morta nella piscina dell’abitazione dove viveva insieme ai genitori di origine romena. La casa non era di loro proprietà, vivevano in questa abitazione in affitto.

Capalbio, bambina di 8 anni cade in piscina e muore affogata: incidente avvenuto in mattinata

Una bambina di 8 anni è morta dopo esser caduta in una piscina nel comune di Capalbio, in località La Vallerana, nel Grossetano. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata: da quanto emerso sembra che la piccola sia caduta mentre era in bicicletta.

Come scrive l’Ansa, l’incidente è avvenuto all’interno del podere dove la bambina viveva con i genitori, di origine romena, in una casa in affitto. Nella piscina, di piccole dimensioni, c’era acqua e quindi è probabile che la bambina sia morta affogata.

La Vallerana è una località nelle campagne della Maremma, tra Capalbio e Manciano, con poche case, abitate per lo più da operai agricoli, come il padre della piccola.

Capalbio, bambina di 8 anni cade in piscina e muore affogata: era arrivata in Italia nel periodo natalizio

Come conclude l’Ansa, quest’ultima, da quanto emerso, era arrivata in Italia durante le vacanze di Natale: insieme alla madre si era riunita al padre dopo che l’uomo aveva trovato lavoro. Sul posto insieme ai sanitari intervenuti i carabinieri.