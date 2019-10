CAPALBIO (GROSSETO) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la sera di venerdì 11 ottobre sull’Aurelia, all’altezza del bivio del Chiarone a Capalbio (Grosseto). Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e un tir. La statale Aurelia è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 125.

La vittima è un 84enne di Capalbio in provincia di Grosseto. Anas spiega, in una nota, che a causa della temporanea chiusura della statale Aurelia il traffico in direzione nord verso Orbetello è deviato in uscita al km 124 sulla strada Pescia Fiorentina Chiarone, e in direzione sud verso Montalto di Castro è deviato in uscita al km 128 sulla strada provinciale Capalbio.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Fonte: Ansa